Gonçalo Inácio cumpriu, no passado domingo diante do AVS, 200 jogos com a camisola do Sporting.

Como forma de destacar o feito, os leões publicaram um vídeo referente ao percurso do defesa de 23 anos até à chegada ao Sporting.

Gonçalo Inácio chegou aos leões em 2012 vindo do Almada, clube onde deu os primeiros passos no futebol e, desde então, nunca mais saiu.

«Quando vim para o Almada, o campo era pelado», disse.

«Lembro-me vagamente, tinha uma bola mais ou menos do meio-campo, marquei e como era o meu último jogo [pelo Almada], a minha mãe entrou dentro de campo e veio-me abraçar», relembrou o jogador.

Já no Sporting, o defesa dos leões recordou um dos «bons tempos» vividos de quando jogava nas camadas jovens dos verdes e brancos.

«O Rodinhas era a carrinha que me ia apanhar à escola, andava pela Margem Sul e depois vinha para Lisboa. Vinha treinar e chegava às tantas a casa» confessou.

«A primeira vez que joguei no Estádio de Alvalade foi contra o Gil Vicente» disse. «E o meu primeiro golo foi contra o V. Guimarães. Ganhámos 1-0 e acabei por ser o homem do jogo», acrescentou.

Ao serviço da equipa principal do Sporting, o internacional português conta com dois títulos de campeão nacional (2020/21 e 2023/24), duas Taças da Liga (2020/21 e 2021/22) e uma Supertaça (2021).