Ruben Amorim comentou a chamada de Gonçalo Inácio à Seleção Nacional e salientou o mérito do jovem central de 20 anos, que se estreia na lista de Fernando Santos.

«É uma conquista principalmente dos jogadores. Eles é que têm o talento, eles é que trabalham. É repartido o resto – os 10 por cento – com todos os departamentos do clube. Se olharem para o Nuno Mendes, a forma como ele cresceu fisicamente isso tem que ver com o treino, mas com toda a envolvência que há no clube. No caso do Inácio o crescimento que teve deve-se ao acompanhamento que teve desde a formação. Portanto, não é o treinador que fez isso acontecer. É tudo. É a aposta neles. Eles crescem quando jogam e nós ficamos muito felizes. A nossa ideia é de que não vão ficar por aqui e vamos ter mais na Seleção», salientou o técnico leonino na conferência de imprensa desta tarde.

Sobre a paragem seleções, Amorim afirmou: «Ficamos algo preocupados com aqueles que não jogam. Os que jogam limpam a cabeça para o que vem aí e assim é que mantêm a forma.»

O treinador do Sporting comentou ainda a possibilidade de Coates e Ugarte poderem falhar o jogo com o FC Porto, caso tenham de representar a seleção do Uruguai.

«Para já, o que o Seba e o Ugarte têm de fazer é jogar bem com o Famalicão, se não não têm hipóteses de jogar contra o FC Porto. Agora, isso é algo que me ultrapassa um pouco. Enquanto treinador posso perguntar todos os dias se eles vão estar disponíveis para o jogo com o FC Porto para tentar encontrar outras soluções caso não estejam. Não sei o que um clube pode fazer para impedir um jogador de ir à seleção», concluiu.