Gonçalo Inácio está de férias no Brasil e apareceu numa publicação com uma camisola do Flamengo.

Juntamente com amigos, o jogador do Sporting descansa no Rio de Janeiro, depois do final da temporada, e esteve a visitar a Rocinha, a maior favela do país.

Nas redes sociais, um dos amigos (produtor de conteúdos) partilhou um vídeo no topo de um telhado de uma casa, onde todo o grupo utiliza a camisola do clube brasileiro.

De recordar que Tomás Araújo, Tiago Gouveia e António Silva foram muito criticados depois de vestirem a camisola do PSG na final da Liga dos Campeões, jogo em que estiveram a apoiar presencialmente o amigo e ex-colega de equipa João Neves.