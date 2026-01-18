Sporting
Há 1h e 33min
Souleymane Faye a caminho de Lisboa para reforçar o Sporting
Avançado senegalês chega esta tarde a Portugal
Souleymane Faye está a caminho de Lisboa, para reforçar o Sporting.
O avançado senegalês de 22 anos embarcou em Málaga num voo com destino ao Aeroporto Humberto Delgado, na capital portuguesa, tendo chegada prevista para as 17h30.
O acordo entre clubes e o jogador está concretizado, tal como o Maisfutebol adiantou, e os leões vão pagar 6,5 milhões de euros pela transferência, com os andaluzes a ficarem com 10 por cento de uma futura venda.
De referir que o técnico do Granada já revelou publicamente que não convocou o extremo para o jogo com o Eibar, salientando que está apenas à espera que «a saída se concretize».
Faye, de 22 anos, tem à espera em Alvalade um contrato válido por quatro temporadas e meia, ou seja, até junho de junho de 2030.
