Souleymane Faye está a caminho de Lisboa, para reforçar o Sporting.

O avançado senegalês de 22 anos embarcou em Málaga num voo com destino ao Aeroporto Humberto Delgado, na capital portuguesa, tendo chegada prevista para as 17h30.

O acordo entre clubes e o jogador está concretizado, tal como o Maisfutebol adiantou, e os leões vão pagar 6,5 milhões de euros pela transferência, com os andaluzes a ficarem com 10 por cento de uma futura venda.

De referir que o técnico do Granada já revelou publicamente que não convocou o extremo para o jogo com o Eibar, salientando que está apenas à espera que «a saída se concretize».

Faye, de 22 anos, tem à espera em Alvalade um contrato válido por quatro temporadas e meia, ou seja, até junho de junho de 2030.

