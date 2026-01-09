Para negociar Souleymane Faye com o Sporting agora em janeiro, o Granada exigiu - e conseguiu - assegurar dez por centro de uma futura venda do jogador, segundo apurou o Maisfutebol.

O acordo verbal pelo extremo senegalês está bem encaminhado, mas ainda restam ajustes burocráticos para os leões garantirem a contratação, o que caminha para acontecer nas próximas horas.

A SAD leonina vai pagar um valor fixo entre 6 e 6.5 milhões de euros pelo novo reforço ofensivo. O negócio total, entretanto, pode atingir uma quantia global entre 7 e 8 milhões de euros.

Faye, de 22 anos, tem à espera em Alvalade um contrato válido por quatro temporadas e meia, ou seja, até junho de junho de 2030.