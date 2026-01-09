Sporting
Sporting: Granada vai ter dez por cento de futura venda de Faye
Acordo pelo extremo senegalês está praticamente fechado, mas ainda restam ajustes burocráticos do negócio
Para negociar Souleymane Faye com o Sporting agora em janeiro, o Granada exigiu - e conseguiu - assegurar dez por centro de uma futura venda do jogador, segundo apurou o Maisfutebol.
O acordo verbal pelo extremo senegalês está bem encaminhado, mas ainda restam ajustes burocráticos para os leões garantirem a contratação, o que caminha para acontecer nas próximas horas.
A SAD leonina vai pagar um valor fixo entre 6 e 6.5 milhões de euros pelo novo reforço ofensivo. O negócio total, entretanto, pode atingir uma quantia global entre 7 e 8 milhões de euros.
Faye, de 22 anos, tem à espera em Alvalade um contrato válido por quatro temporadas e meia, ou seja, até junho de junho de 2030.
