É oficial! Fotis Ioannidis, avançado do Sporting, foi dispensado da seleção grega. O futebolista de 25 anos sofreu uma lesão no ligamento colateral interno do joelho direito, no jogo com o Santa Clara (2-1), e não é opção para a dupla jornada de qualificação para o Mundial 2026.

Para o lugar do jogador do Sporting, o treinador da Grécia chamou Andrews Tetteh. No mesmo comunicado, a seleção grega anunciou também a chamada de Tasos Bakasetas para substituir Constantelias.

Ioannidis entrou ao intervalo nos Açores e jogou até ao apito final. Porém, no aeroporto de Ponta Delgada, no regresso a Lisboa, o avançado apareceu apoiado em muletas.

A seleção grega, onde figuram Vangelis Pavlidis (Benfica) e Georgios Vagiannidis (Sporting), joga com a Escócia (15 de novembro) e a Bielorrússia (18 de novembro).