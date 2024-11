Pep Guardiola, treinador do Man. City, em declarações no final da derrota em Alvalade por 1-4 frente ao Sporting:

«Foi um grande ambiente. Com 1-0 estava calmo, mas com o 1-1 notou-se que se tornou um grande ambiente. Foi bom para o Sporting. Não tenho muito para dizer. Quando perdemos 4-1 só podemos dar os parabéns ao Sporting pelo resultado.

O Sporting é realmente forte nas transições. Foi uma equipa que ficou atrás, mas que correu imenso nas transições. Emocionalmente estavam muito fortes, fisicamente estão bem e souberam viver com as emoções do jogo. Para eles foi uma noite fantástica.

O Ruben Amorim vai ser treinador do Man. United e vamos ver. Vamos enfrentá-lo algumas vezes e vamos ver o que acontece. Mas o meu foco não está nos adversários neste momento, está no que nós podemos fazer.

Amorim vai ser uma ameaça em Inglaterra? Não sei, não sei se será melhor do que nós. Temos de esperar. Bem-vindo, antes de mais. Agora o que vai acontecer nos próximos dois, três ou quatro anos, não sei. Só ele poderá responder.»