Guilherme Pires, guarda-redes de 20 anos, renovou com o Sporting, informou o clube leonino esta sexta-feira. O jovem guardião assinou contrato até 2027.

«Já são muitos anos nesta casa e estou muito feliz por poder continuar a representar este grande clube. Vou entrar na minha 11.ª época e tenho de continuar a trabalhar, dar o meu melhor e aproveitar cada momento», afirmou o atleta, citado pelos canais de comunicação do clube.

Pires chegou ao Sporting em 2014, proveniente do Tenente Valdez. Cumpriu, desde então, toda a formação pelos leões. Na temporada 2024/25, o guarda-redes fez um total de 20 jogos, distribuídos entre sub-23 (13) e equipa B (sete). Guilherme fez, ainda, alguns treinos com a equipa principal do Sporting.

A equipa B do Sporting, recorde-se, regressa em 2025/26 à II Liga, sete anos depois, com Guilherme Pires a ser já peça confirmada para esse retorno às competições profissionais.

