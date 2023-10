Viktor Gyökeres tem sido o jogador em maior destaque no Sporting nestes primeiros meses de época. O avançado sueco, contratação recorde da história dos leões, é o melhor marcador da equipa de Ruben Amorim e, além do bom rendimento em Portugal, tem-se também evidenciado pela seleção da Suécia, pela qual apontou um grande golo a meio da semana.

Ruben Amorim mostrou-se confortável relativamente à possibilidade de o goleador nórdico ser alvo de alguns dos chamados «tubarões» europeus já no mercado de janeiro, tendo apontado para a cláusula de rescisão elevada que o prende aos verde e brancos.

«Em relação ao medo de o perder, é o mesmo dos outros jogadores. Ele tem uma cláusula e, pelo que sei, este ano só sai alguém pela cláusula. Se pagarem 100 milhões, terá de ir. Até lá, será jogador do Sporting», vincou.

Amorim foi ainda questionado sobre o estado anímico de Gyökeres, que estava em Bruxelas aquando do atentado terrorista que vitimou dois suecos que estavam na capital belga para assistir ao jogo entre a Bélgica e a Suécia a contar para o apuramento para o Euro 2024.

«Não tive nenhuma conversa especial com ele porque também não sei bem o que dizer nestas situações. O que se passou foi estranho. Troquei mensagens com ele durante estes dias, demos-lhe um dia extra além daquilo que costumamos dar aos jogadores. Um terceiro dia para descansar. Senti-o muito fresco, vai ser convocado, todos eles vão ser convocados para este jogo», afirmou.

Perante a insistência sobre o aspeto mental do avançado sueco, Amorim preferiu levar o tema para outro caminho. «Como foi recebido? Bem, bem. Com algumas queixas dos três dias [de folga]. Nomeadamente o Seba [Coates], a quem eu não dava dias extra na seleção. Foi recebido não com muito carinho, mas com muitas queixas por ter tido três dias de folga, coisa que nunca dou.»

«Acho que os jogadores estão um bocado afastados disto. Temos também esta situação de Israel muito viva na mente dos jogadores. Não houve esse apoio. Chegou lá para treinar, ouviu as queixas dos jogadores: ‘Como tinham sido as férias.' Não houve nenhum apoio especial em relação à situação do Viktor», rematou o treinador do Sporting.