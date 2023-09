O Coventry está a ter um arranque de época duro e ainda só tem uma vitória no campeonato, estando pouco acima da linha de água, com sete pontos somados ao fim de sete jornadas.

O treinador do clube do Championship está a ser contestado e na antevisão ao jogo com o Huddersfield suspirou por… Viktor Gyokeres. O avançado sueco que foi vendido ao Sporting.

«Perdemos dois dos melhores jogadores do nosso campeonato [Gyokeres e Gustavo Hamer]. Só por si, isso já é duro. Perder um já era mau, mas quando perdes dois é difícil. Por causa disso, tivemos de mudar as dinâmicas todas», lamentou.