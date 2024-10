Gyökeres voltou a marcar frente ao Sturm Graz, num jogo a contar para a Liga dos Campeões, tendo selado a vitória dos leões, por 2-0, na deslocação à Áustria.

Com este golo, o avançado do Sporting chegou aos 17 tentos e sete assistências em 17 jogos, entre clube e seleção. Para além disso arrecadou também mais um prémio de homem do jogo, o segundo em três jornadas da Champions.

Neste sentido, vai-se tornando inevitável escapar aos radares internacionais que continuam atentos à situação do sueco em Lisboa. Olhemos para aquilo que foi referido sobre o avançado dos leões lá fora:

BBC (Reino Unido): «Gyökeres lidera Sporting numa vitória confortável frente ao Sturm Graz»

Entre várias anotações sobre o jogo, o jornal britânico destacou principalmente o camisola 9 dos leões: «O sueco recebeu a bola logo após a linha de meio-campo, driblou o defesa Niklas Geyrhofer e disparou em direção à área. Terminou a excelente iniciativa individual ao contornar o guarda-redes e acolocar a bola na baliza vazia, elevando a sua participação na temporada».

AS (Espanha):«Gyökeres lidera a revolução dos modestos»

O diário espanhol não se poupou nos elogios, dedicou três parágrafos ao Sporting e comparou mesmo o avançado dos leões... a Haaland, o ponta-de-lança do Manchester City.

«Com Gyökeres a emergir como uma espécie de Haaland de baixo custo, o Sporting rapidamente assumiu o controlo da partida e começou muito cedo a ameaçar a baliza defendida por Scherpen. O primeiro golo surgiu após um cruzamento rasteiro da direita que procurou o avançado sueco, e que Nuno Santos acabou por finalizar ao segundo poste. Gyökeres teve então algumas oportunidades para aumentar a vantagem antes do final da primeira parte, mas o Sturm Graz resistiu até ao intervalo.»

«Eu não perdoaria o sueco no segundo tempo. Depois de Debast ter conseguido recuperar a bola por trás num remate entre dois rivais, o defesa-central procurou Gyökeres na ala. O Sturm Graz, em manobra suicida, avançou a defesa e deixou apenas um defesa com o atacante, que facilmente se livrou da sombra e iniciou a corrida sozinho em direção à área, onde driblou Scherpen antes de fazer o 2-0. Gyökeres poderia ter aumentado a sua conta pessoal se o VAR não tivesse corrigido a decisão do georgiano Kruashvili de marcar pênalti por falta inexistente de Gazibegovic na área, mas isso não importou. O Sporting conquistou a vitória e mantém-se no topo da tabela com sete pontos: duas vitórias, um empate e um futuro para sonhar», acrescentou o diário espanhol.

Marca: «Gyökeres e Sporting vencem, mas não convencem»

Ao contrário de outros órgãos, o também diário espanhol não ficou tão convencido com a exibição dos leões.

«Gyökeres, apesar do golo, foi muito imprudente e só mostrou o seu nível na jogada do golo. Justamente isso, a eficácia, foi o que tornou o Sporting vencedor da partida. A equipa portuguesa soube resistir aos últimos ataques do Sturm Graz, que terminou o jogo com a frustração de, cada vez que tentou, ser punido.»

Para além dos jornais, Gyökeres também não escapou à habitual atenção do jornalista Fabrizio Romano: «Viktor Gyökeres volta a marcar... dois golos na Liga dos Campeões, 13 golos em 13 jogos esta época. Máquina!»