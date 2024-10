A época de Viktor Gyökeres continua em altas e o nome do avançado do Sporting já se encontra nas bocas do mundo. Esta terça-feira, o goleador sueco recebeu elogios de uma personalidade influente do futebol.

O momento aconteceu no programa Sports Golzao, da CBS Sports, num painel composto por Kate Abdo, Jamie Carragher, Micah Richards e Thierry Henry a assistir aos resumos dos vários jogos da noite de Liga dos Campeões.

Autor de um golo na vitória frente ao Sturm Graz (2-0), Gyökeres foi elogiado por Micah Richards, antigo internacional inglês que jogou no Manchester City, Fiorentina e Aston Villa.

«Sim! E este é o homem de quem todos andam a falar neste momento. Gyökeres! Isto é compostura. Acho que tem 13 golos esta temporada. Que talento», exclamou o comentador enquanto assistia ao golo.

Veja o momento: