O Sporting pode garantir nesta quinta-feira à noite o primeiro bónus previsto na transferência de Viktor Gyökeres para o Arsenal.

Se o avançado sueco cumprir pelo menos 45 minutos no clássico com o Liverpool, a SAD leonina garante a entrada de 1,250 milhões de euros nos cofres.

Recorde-se que, aquando da transferência de Gyökeres para o clube inglês por 63,5 milhões de euros, o Sporting salvaguardou ainda a possibilidade de arrecadar ainda mais 10 milhões de euros em bónus.

Desses, tal como o Maisfutebol confirmou à data, diziam respeito a um bloco de 80 jogos de 5 milhões de euros divididos em quatro partes: ou seja, a cada 20 jogos (desde que o avançado cumprisse pelo menos 45 minutos em cada um deles) o emblema leonino teria direito a arrecadar 1,250 milhões de euros.

Ora, Gyökeres já leva 23 jogos com a camisola do Arsenal, mas «apenas» 19 com pelo menos meia metade do tempo de jogo nas pernas.

Um dos restantes bónus diz respeito à qualificação direta para a Liga dos Campeões (até um máximo de 4M), sendo que, até porque os Gunners lideram a Liga inglesa e têm mais de 15 pontos de vantagem sobre a primeira equipa fora de um destes lugares, é expectável que no final da época haja nova transferência, esta no valor de 1 milhão de euros.

Por fim, o Sporting garantiu que a cada 20 participações em golos e assistências - até um máximo de 40 - recebe 500 mil euros. Neste caso, esse objetivo ainda está longe de ser cumprido, já que Gyökeres leva sete golos e nenhuma assistência.

Sem prejuízo de que o objetivo possa cumprir-se depois, sem Gyökeres cumprir pelo menos 45 minuto nesta quinta-feira, o Sporting eleva para 63,750 milhões de euros o encaixe com a transferência daquele que já era a maior venda da história dos leões.

A divisão dos bónus acordados entre Sporting e Arsenal aquando da transferência de Gyökeres para o Arsenal por €63,5M: