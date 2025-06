O Arsenal avançou nas últimas horas com uma primeira proposta formal para a contratação de Viktor Gyökeres. O Maisfutebol apurou, entretanto, que o valor está abaixo daquilo que o Sporting enxerga hoje como número ideal.

Os leões continuam a trabalhar com uma transferência na casa dos 80 milhões de euros, enquanto os gunners mostraram-se dispostos a pagar um montante fixo abaixo dos 60 milhões de euros, que, com bônus por objetivos, ultrapassaria os 60 milhões de euros.

Apesar do impasse inicial, as negociações entre portugueses e ingleses estão previstas para continuar nos próximos dias, visto que Mikel Arteta quer muito a chegada de um goleador para a próxima temporada - o esloveno Benjamin Šeško, do RB Leipzig, é outro nome de peso na lista de reforços.

Ainda em Inglaterra, o Manchester United mantém Gyökeres no radar e, inclusive, continua pronto para oficializar uma oferta de 60 milhões de euros fixos, com outros 10 milhões de euros por objetivos, o que também está fora daquilo que deseja o presidente leonino Frederico Varandas. Para piorar, os red devils têm encontrado obstáculos para negociar com o próprio internacional sueco.

Também na mira dos italianos da Juventus, Viktor Gyökeres, de 27 anos, foi comprado pelo Sporting há duas temporadas dos ingleses do Coventry City, por 20 milhões de euros, com outros 4 milhões de euros por objetivos. Desde então, fez 102 jogos oficiais e anotou 97 golos e 27 assistências. Tem contrato até junho de 2028.