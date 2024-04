Viktor Gyökeres deixou uma mensagem especial a Emmanuel Eseme, atleta camaronês que recentemente garantiu a qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris.

Através de um vídeo partilhado nas redes sociais, o Sporting mostrou as declarações do internacional sueco, que além de parabenizar o atleta, relembrou ainda o festejo (que já se tornou marca de Gyökeres) que este tem «copiado» durante as provas.

🇨🇲 Emmanuel Eseme venceu os 𝟏𝟑𝐭𝐡 𝐀𝐟𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧 𝐆𝐚𝐦𝐞𝐬, com uma marca de 10,14 segundos na final dos 100 metros 💨



Parabéns, Leão! 🦁 #AtletismoSCP #SportingCP #NúcleoSCPBarcelos pic.twitter.com/cXWuqmdVUe — Núcleo Sporting Clube de Portugal de Barcelos (@nucleo_scp_bcl) March 22, 2024

«Só te queria dar os parabéns pelo apuramento para os Jogos Olímpicos de Paris. Reparei também que fazes o meu festejo quando vences as corridas, é sempre bom de ver, agora espero que continues o bom trabalho que tens feito. Quero conhecer-te um dia e tudo de bom para o futuro», disse Viktor Gyökeres.