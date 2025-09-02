Já concentrado nos trabalhos da seleção sueca, Viktor Gyökeres quebrou o silêncio sobre a sua saída do Sporting. Em declarações aos jornalistas, o avançado do Arsenal garantiu que fez tudo o que estava ao seu alcance e garantiu que não guarda ressentimentos.

«Claro que o processo foi difícil. Esperámos mais do que o previsto, mas acabou por se resolver a tempo e felizmente tive oportunidade de participar na pré-época. Foi triste, mas não havia nada que eu pudesse ter feito de diferente. Às vezes, a vida é assim», referiu.

A saída atribulada, que envolveu alegadas recusas em treinar e tensão com a direção do Sporting, gerou reações fortes, tanto por parte de adeptos como de figuras públicas.

Gyökeres optou por manter alguma distância em relação ao ruído mediático.

«Eu estava em negociações e as férias foram prolongadas por causa disso. Não quero entrar em detalhes sobre o motivo exato pelo qual não voltei», referiu

«Há muitas pessoas que falam sobre assuntos de que não sabem nada. Cada um tem a sua opinião, mas é impossível agradar a todos o tempo todo. Não sinto que tenha de provar nada a quem não conhece os factos. Não quero me concentrar nisso.»

Apesar das tensões públicas, o internacional sueco revelou ter recebido uma mensagem de Frederico Varandas, presidente do clube.

«Não falámos muito, mas recebi uma mensagem dele. É algo normal no futebol. Cada lado tenta agir da melhor forma possível para defender os seus interesses e eles trataram das coisas para o bem do Sporting. E eu entendo perfeitamente isso.»