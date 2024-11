Nos últimos tempos, Viktor Gyökeres tem sido um dos principais nomes a ser apontado aos grandes palcos europeus. Em conversa com o jornal Fotbollskanalen, ao serviço da seleção sueca, o avançado abordou uma possível saída do Sporting, garantindo que quer terminar a temporada em Portugal.

«Não é algo que eu pense ou algo que dê importância. São rumores, nada concreto. É claro que quero terminar a época no Sporting, desfruto do meu tempo lá. Não me sinto stressado em fazer uma mudança no futuro. Veremos quando chegar a hora», começou por dizer.

Questionado sobre a saída de Ruben Amorim para o Manchester United, o avançado sueco confessou que foi algo «triste», mas que a equipa está preparada para trabalhar com João Pereira.



«É muito triste que ele tenha ido embora, mas é claro que entendemos a decisão. Ele obviamente significou muito, considerando que me deu essa oportunidade e fez-me evoluir muito. Agora estamos ansiosos para trabalhar com o novo treinador», disse.

Esta temporada, ao serviço do Sporting e da seleção, Gyökeres já leva um total de 22 jogos, 27 golos marcados e sete assistências.