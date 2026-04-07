Foi uma noite de emoções fortes para Viktor Gyökeres, que voltou ao Estádio de Alvalade, agora como adversário. O avançado sueco começou por subir ao relvado cerca de uma hora e meia antes do pontapé de saída, para a primeira ovação dos adeptos leoninos. As bancadas ainda estavam muito vazias, mas os aplausos fizeram-se ouvir.

Gyökeres respondeu também com aplausos para as bancadas, antes de conversar com Debast, com Pedro Gonçalves e também com o roupeiro Paulinho. Pouco depois, abandonou o relvado, enquanto acenava ao público.

O jogo não lhe correu de feição, é verdade, esteve muito longe do jogo do Arsenal e só por uma vez rematou, sem qualquer perigo. Mas após o apito final, que sentenciou a vitória da formação londrina, o sueco fez questão de cumprimentar todos os jogadores do Sporting, de dar um grande abraço a Rui Borges e de percorrer o relvado a agredecer os aplausos.

A noite, porém, ainda não tinha terminado. Já depois de tudo isto, Gyökeres ainda foi ao balneário leonino, para voltar a confraternizar com os jogadores do Sporting. Saiu do balneário que tão bem conhece com duas camisolas verde e brancas, oferecidas por antigos colegas. Foi com elas debaixo do braço que se dirigiu para o autocarro do Arsenal.

Na passagem pela zona mista, de sorriso rasgado nos lábios, Gyökeres não estava autorizado pelo Arsenal a falar aos jornalistas, mas fez questão de os cumprimentar e de soltar a felicidade que significou este regresso a Alvalade. «Sim, muito feliz», atirou em passo rápido.