Na entrevista natalícia concedida aos meios do Sporting, Viktor Gyökeres não se acanhou quanto aos desejos para a segunda metade da temporada.

«Queremos continuar em todas as competições, chegar o mais longe possível e ganhar o máximo de troféus. O meu maior desejo? Definitivamente conquistar o bicampeonato. E quero juntar mais troféus», revelou.

Aproveitando a ocasião, o avançado sueco, que leva 27 golos em 26 jogos, esclareceu o semblante por vezes carregado no pós-jogo.

«Tento estar satisfeito com as minhas exibições, mas também penso bastante sobre o que posso melhorar. Desde que ganhemos, os golos contam como um bónus. A vitória é o que o me deixa mais feliz. Às vezes estou bastante exausto, o que pode esconder o quão satisfeito estou pelas vitórias. Coloco muito foco no capítulo desportivo, por vezes é importante descansar», comentou.

Depois de não marcar em Barcelos, diante do Gil Vicente (0-0), o avançado procura retomar essa via no dérbi diante do Benfica, agendado para a noite de domingo (20h30).

Esta entrevista de Gyökeres surge no dia em que são esperadas mudanças no comando técnico do Sporting.