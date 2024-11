A chegada de Ruben Amorim ao comando técnico do Manchester United tem alimentado a ideia de que o avançado sueco Viktor Gyökeres poderá fazer a mesma viagem. De Alvalade para Old Trafford. De Portugal para Inglaterra, país no qual já jogou e de onde surgiu mais um testemunho de surpresa pela evolução do nórdico no futebol europeu. Embora Amorim já tenha dito que, pelo menos até ao fim da época, Gyökeres fica nos leões.

Jake Bidwell jogou com Gyökeres no Swansea, na primeira metade da época 2020/21, mas o sueco, então emprestado pelo Brighton, acabou por ter uma passagem discreta de meia época. Tapado por Andre Ayew e Jamal Lowe, que foram as apostas principais e tiveram melhor rendimento, Gyökeres mudou-se a meio da época ao fim de 12 jogos e um golo, também por empréstimo, para o Coventry City.

E foi no anterior clube ao Sporting que Bidwell reencontrou Gyökeres. O defesa-esquerdo inglês de 31 anos mudou-se para o Coventry em janeiro de 2022 e jogou com o sueco mais um ano e meio e ali encontrou um avançado claramente diferente.

«Se me dissessem que ele estaria a marcar golos na Liga dos Campeões em três ou quatro anos, teria sido difícil acreditar», referiu Bidwell, em declarações ao Manchester Evening News, publicadas esta sexta-feira, questionado sobre os tempos em que jogou com Gyökeres ainda no Swansea.

«Ele foi para o Coventry por empréstimo e depois assinou em definitivo. Todos os colegas disseram que, quando ele voltou do verão depois de assinar em definitivo, era um animal diferente», contou, em alusão à transição da época 2021/22 para 2022/23.

«Ele trabalhou no ginásio todo o verão e era como se fosse um homem diferente. Ele ainda era novo na altura e estava a crescer, mas a principal coisa foi que a sua crença cresceu a partir dali. A forma como joga, bem como a sua agressividade, são qualidades que andam de mãos dadas no quão bem ele se tem saído. De repente, ele percebeu o quão rápido e forte era, teve a confiança para utilizar isso e, combinando com a sua agressividade, isso tornou-o imparável», analisou Bidwell, atualmente a cumprir a quarta época no Coventry, acreditando que, pela forma como Gyökeres já se mostrou na Liga portuguesa e, esta época, na Liga dos Campeões, poderia estar preparado para um Manchester United.

«Mesmo que ele não marque, ele não é o tipo de avançado que não contribua muito para o jogo. Da forma como ele joga, é uma ameaça constante. Ele pode aparecer por trás, segurar a bola, é um pesadelo para os centrais jogar contra ele, porque ele está sempre em ação», referiu Bidwell, destacando a evolução do jogo do sueco de 26 anos.

«Ele melhorou o seu jogo em cada aspeto desde a primeira vez que o vi, mas o aspeto principal que o diferencia é a sua agressividade. Nada parece afetá-lo e desenvolveu uma mentalidade à prova de bala. O Sporting é um clube enorme em Portugal e, obviamente, o nível é diferente, mas ele já mostrou que pode jogar por um grande clube num enorme palco como a Liga dos Campeões. Há sempre um lado desconhecido, mas conhecendo o Viktor, ele acreditava totalmente. Quando acabou o seu tempo no Coventry, não havia como não ter sucesso, porque a sua crença era muito forte», destacou.