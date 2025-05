Viktor Gyökeres atingiu no dérbi com o Benfica do passado fim de semana a marca dos 100 jogos com a camisola do Sporting.

«É um sentimento incrível. Foi muito rápido até chegar aos 100 jogos, mas é uma grande marca e ainda temos dois jogos até ao final da época. Tem sido incrível até agora», disse em declarações à Sporting TV.

Prestes a concluir a segunda, e possivelmente a última, temporada nos leões, Gyökeres leva 95 golos marcados pela equipa, tendo-se afirmado como figura máxima, primeiro com Ruben Amorim e agora com Rui Borges. «Sinto-me em casa. Vais para o relvado e aproveitas cada minuto por este clube e a jogar perante os adeptos», acrescentou.

Garantindo ter muitas boas memórias desde que chegou a Alvalade, Gyökeres destacou o primeiro golo na Liga dos Campeões e o primeiro dos três que marcou ao Manchester City, jogo que colocou lado a lado com outro no que diz respeito ao duelo mais emocionante: o dérbi da época passada com o Benfica que Geny Catamo decidiu com um golo na compensação e que catapultou o Sporting para o título.

O avançado sueco falou ainda sobre o apoio dos adeptos, com as enchentes nas chegadas ao Estádio José Alvalade. «É sempre incrível ver isso e experienciar tudo isso enquanto jogador. Espero ver tudo isso novamente no sábado [frente ao V. Guimarães», desafiou.

Sem falar sobre o futuro, Gyökeres focou-se sobretudo no que resta jogar nesta época. «A meta passa por ganhar os dois jogos que faltam.»