Marco Silva garante que Viktor Gyökeres não passou despercebido ao radar dos clubes da Premier League, antes de trocar o Coventry pelo Sporting. O treinador português revelou que várias equipas estavam interessadas no avançado sueco que, no entanto, optou por rumar a Alvalade, há duas épocas.

«Essa história de que ninguém tinha reparado no Gyökeres é tudo conversa. Não repararam os clubes de topo em Inglaterra. Não é fácil um jogador ir do Coventry para os clubes de topo em Inglaterra. E, naquele momento, não era um jogador preparado para isso. Mas os clubes de meio da tabela em Inglaterra… todos tinham reparado. Tanto é verdade que existiram algumas propostas», disse, em entrevista ao Canal 11, o treinador do Fulham, que falou mesmo com o empresário do avançado.

«Eu cheguei a falar com o agente do Gyökeres, mas também tínhamos um avançado de nível mundial, que era o Mitrovic e não era assim tão fácil de substituir», lembrou.

Marco Silva aponta que Gyökeres já mostrava «um poderio físico fortíssimo» e boa capacidade de explorar o espaço nas costas da defesa. «Pela forma como o Coventry jogava na altura, com espaço e equipas mais subidas, era um jogador que fazia muita diferença. E nessa época, quando jogou contra o Fulham, por norma tínhamos 60 ou 70 por cento de posse de bola e esse era o jogo ideal para ele.»

O treinador do Fulham acredita que o sueco vai encaixar na equipa do Arsenal, sobretudo pela forma como a equipa de Mikel Arteta defende.

«Ele ele vai encaixar num momento do jogo que o Arsenal também tem. Talvez, entre todas as equipas que lutam pelo título, é a que tem o momento defensivo mais consolidado. No momento sem bola, se estiver um pouco mais baixa, não é grande preocupação. São muito fortes no primeiro momento de pressão, mas, a partir do momento em que não têm sucesso aí, não têm problemas em baixar. E, nesse momento, ele vai encaixar muito bem. Num momento de ataque posicional, quando o Arsenal está claramente no seu espaço mais subido, iremos ver a adaptação que terá», rematou.