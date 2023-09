Matty Godden, avançado inglês do Coventry City, concedeu uma entrevista a um jornal local, o Coventry Telegraph, na qual falou sobre o ex-companheiro de equipa, Viktor Gyökeres, agora no Sporting. O sueco, que foi melhor marcador do Championship (segunda liga inglesa) na época transata, foi elogiado pelo britânico, que o classificou como «um animal».

«O Viktor era obviamente um animal no que diz respeito ao facto de termos jogado muito em contra-ataque na época passada e isso adequava-se ao seu estilo de jogo, porque ele intimidava três ou quatro defesas e rematava, mas os dois rapazes que entraram são completamente diferentes e provavelmente não farão isso», começou por dizer.

Questionado sobre se estaria à altura para substituir o internacional sueco, Godden afirmou que sim, mas sem esquecer o antigo colega, reiterando as diferenças: «Sim, a 100 por cento. O Vik tinha a capacidade quando recuperávamos a bola no nosso meio-campo e estávamos mais recuados, éramos uma equipa de contra-ataque», explicou.

«Isso beneficiava o Vik porque o seu poder de corrida o afastaria de três ou quatro defesas adversários. Todos conseguem ver que mudámos o nosso estilo de jogo e agora somos muito mais uma equipa de passes. Construímos o nosso jogo a partir de trás e tivemos muitos passes nos jogos recentes, por isso, esse aspeto do jogo mudou e já não precisamos tanto do contra-ataque como antes. Os rapazes que chegaram são todos bons com os pés, e é isso que vamos tentar fazer», concluiu Matty Godden.