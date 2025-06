Viktor Gyökeres continua a ser forte tema no mercado de transferências, sobretudo pela existência de um acordo verbal, combinado ao término da temporada passada (2023/24), que o permite sair do Sporting no verão por um valor abaixo dos 100 milhões de euros da cláusula de rescisão.

O Maisfutebol apurou que há duas versões que têm circulado nos bastidores sobre o acerto entre o presidente leonino Frederico Varandas e os representantes (suecos de origem turca) do ponta de lança sueco.

Do lado dos agentes de Gyökeres, a posição firmada em palavras (e supostamente também com mensagens de texto para comprovar) com Varandas teria sido a seguinte: 60 milhões de euros fixos, com outros 10 milhões de euros por objetivos, seriam suficientes para avançar com uma transferência em definitivo ao cair do pano de 2024/25.

Antes de existir este acordo verbal, entretanto, os empresários sugeriram uma renovação contratual do goleador, com prioridade para um aumento salarial. O Sporting, por sua vez, fez uma contraproposta a oferecer apenas o pagamento de um prémio de 500 mil euros brutos (cerca de 250 mil euros limpos). Nada disso seguiu em frente.

Visto a valorização de Gyökeres, bicampeão nacional e duas vezes o melhor goleador da Liga, os representantes do internacional sueco foram nos últimos dias atrás então de ofertas. Porém, segundo os mesmos, o Sporting resolveu pedir agora 80 milhões de euros fixos, assim que tomou conhecimento de um tubarão europeu disposto a pagar o valor global de 70 milhões de euros.

Outra fonte próxima ao processo tem uma história um pouco diferente. Confirma, sim, a existência de um acordo verbal para uma venda do camisola 9 por um preço abaixo dos 100 milhões de euros, mas que, por outro lado, os leões nunca definiram um valor exato, seja 70 milhões de euros (60+10, no caso) ou 80 milhões de euros.

Viktor Gyökeres, de 27 anos, foi comprado pelo Sporting há duas temporadas dos ingleses do Coventry City, por 20 milhões de euros, com outros 4 milhões de euros por objetivos. Desde então, fez 102 jogos oficiais e anotou 97 golos e 27 assistências. Tem contrato até junho de 2028.