O Sporting garantiu mais cinco por cento de uma futura mais-valia de Viktor Gyokeres, ao reduzir a mais-valia do Conventry de 15 para 10 por cento. Para isso, a SAD leonina pagou três milhões de euros ao clubes inglês.

Ora estes três milhões foram divididos em dois milhões pagos em virtude de objetivos já anteriormente contratualizados e também do exercício de opção atribuído ao Sporting aquando da contratação do jogador.

Comunicado do Sporting:

«A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD) informa, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Abril, que a percentagem da mais-valia resultante de uma futura transferência do jogador Viktor Einar Gyökeres atribuída ao Coventry, nos termos e condições divulgadas ao mercado por comunicado de 13 de Julho de 2023, foi reduzida de 15% para 10% em virtude da concretização dos objectivos contratualizados no montante de €2.000.000,00 (dois milhões de euros) e, bem assim, do exercício da opção correspondente por parte da Sporting SAD pelo valor de €1.000.000,00 (um milhão de euros).

Lisboa, 28 de Julho de 2024»