Uma máquina de criar e concretizar golos (quase) inigualável. Com a ajuda dos números da SofaScore, o Maisfutebol cruzou dados dos principais campeonatos europeus, ou seja, as «Big-5», Portugal, Países Baixos, Grécia e Turquia, e selou conclusões quanto ao lugar de Viktor Gyökeres na elite europeia.

O avançado do Sporting encontra «concorrência» na Alemanha, Países Baixos e França, uma vez que apenas Harry Kane, Luuk De Jong e Kylian Mbappé superam os números do sueco na Liga, com 15 golos e oito assistências.

Na quarta posição dos jogadores com maior participação em golos na presente temporada, Gyökeres surge empatado com Santiago Giménez, do Feyenoord.

Ao «artilheiro» dos leões seguem-se «astros» como Salah e Lautaro Martínez. Neste top-10 – encerrado por Mame Thiam, que atua nos turcos do Pendikspor – a coroa pertence a Harry Kane, que, na Bundesliga, leva 24 golos e cinco assistências.

O ponta de lança britânico é seguido por De Jong, do PSV, e por Mbappé, que regista 20 golos e quatro assistências na Ligue 1.

Por sua vez, Gyökeres, melhor marcador da Liga, já bateu o recorde pessoal de golos numa temporada, superando os números de 22/23 pelo Coventry, na segunda divisão inglesa, com 22 golos em 50 jogos.

Para já, entre campeonato, Taça da Liga, Taça de Portugal e Liga Europa, o ponta de lança sueco soma 26 golos em 28 partidas. Como se tal não bastasse, acumula, no total, 11 assistências.

O top-10 dos jogadores com maior participação em golos nas principais Ligas europeias: