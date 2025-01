Viktor Gyökeres foi a grande ausência no treino do Sporting desta terça-feira, véspera do jogo da Liga dos Campeões com o Bolonha.

O avançado sueco, que fez trabalho de ginásio, tem jogado com limitações. A 18 de janeiro, na vitória em casa do Rio Ave (3-0) entrou apenas aos 81 minutos, mas ainda foi a tempo de marcar. Depois, na Champions, na derrota por 2-1 com o Leipzig, voltou a ser suplente utilizado, esteve em campo 54 minutos e também marcou. Já no último sábado, foi titular na receção ao Nacional (vitória por 2-0), somou uma assistência e só foi substituído por Rui Borges em cima do minuto 90.

Hidemasa Morita é outro problema para os leões. O médio japonês saiu com queixas na última partida e esteve ausente do treino, tendo também realizado trabalho de ginásio.

A juntar a estes, Eduardo Quaresma, Nuno Santos e Pedro Gonçalves continuam de fora, todos lesionados.

Já Jeremiah St. Juste, que saiu lesionado na Alemanha e falhou o jogo com o Nacional, trabalhou normalmente nos primeiros minutos da sessão abertos à comunicação social.

Marcus Edwards, em rota de colisão com o clube leonino, também não treinou.

Ainda na luta pela continuidade na Liga dos Campeões, o Sporting recebe o Bolonha esta quarta-feira, às 20h00, em Alvalade. Poderá acompanhar o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.