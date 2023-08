Viktor Gyokeres já marca golos pelo Sporting, mas ainda é destacado em Inglaterra. O avançado sueco está entre os finalistas para o prémio de Jogador do Ano do Championship 2023/24, por força das suas prestações com a camisola do Coventry.

Este prémio em concreto é decidido precisamente pelos jogadores do segundo escalão do futebol inglês, e os outros candidatos são Chuba Akpom (Middlesbrough), Josh Brownhill (Burnley), Carlton Morris (Luton Town), Iliman Ndiaye (Sheffield United) e Nathan Tella (Burnley).

Reforço mais caro da história do Sporting - 20 milhões de euros, com mais cinco milhões dependentes de variáveis - Gyokeres marcou 21 golos em 49 jogos no Championship.