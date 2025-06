Os representantes de Viktor Gyökeres têm trabalhado nos últimos dias com a promessa do Manchester United de avançar com uma proposta pelo goleador sueco, num valor fixo de 60 milhões de euros, com outros 10 milhões de euros por objetivos, segundo apurou o Maisfutebol.

Os montante está dentro daquilo que, na visão dos agentes do jogador, foi o acertado verbalmente ainda na temporada passada com o presidente leonino Frederico Varandas, que, por sua vez, estaria hoje a exigir 80 milhões de euros para aceitar uma venda.

Do lado do Sporting, entretanto, o entendimento é de que não houve qualquer valor pré-acordado para uma transferência em definitivo. Teria ficado apenas estabelecido que os leões aceitariam negociar Gyökeres abaixo dos 100 milhões de euros da cláusula de rescisão.

O conflito de versões nos bastidores tem gerado grandes discussões e especulações, sendo que esta quarta-feira pela manhã é expectável uma posição oficial por parte de Varandas, no Museu do Sporting, em Leiria.

Além do Manchester United de Ruben Amorim, o nosso jornal sabe que há pelo menos mais um tubarão europeu a manter contactos frequentes com os representantes de Gyökeres. Trata-se da Juventus. Até agora, nem ingleses e nem italianos oficializaram uma proposta para os leões.

Viktor Gyökeres, de 27 anos, foi comprado pelo Sporting há duas temporadas dos ingleses do Coventry City, por 20 milhões de euros, com outros 4 milhões de euros por objetivos. Desde então, fez 102 jogos oficiais e anotou 97 golos e 27 assistências. Tem contrato até junho de 2028.