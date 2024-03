Mateus, jovem adepto do Sporting que é filho de Afonso Figueiredo (que terminou recentemente a carreira de futebolista e é confesso adepto dos leões, clube onde fez a formação), viu vários sonhos realizados na quarta-feira, na viagem da equipa para Itália.

No avião de partida para Bérgamo, onde o Sporting joga frente à Atalanta a passagem aos quartos de final da Liga Europa, o pequeno Mateus esteve de perto com dois ídolos, o avançado sueco Viktor Gyökeres e o médio dinamarquês Morten Hjulmand.

Depois de um autógrafo na sua camisola com o nome de Gyökeres, o jovem adepto tirou uma fotografia com o sueco e não se inibiu de fazer o festejo da máscara já habitual do nórdico. E também esteve de perto com Hjulmand, com quem tirou uma fotografia, deixando-se uma mensagem carinhosa acompanhada de um gesto: «amo-te».