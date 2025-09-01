O Sporting fechou nas últimas horas a transferência em definitivo de Conrad Harder para o RB Leipzig, num negócio que, segundo apurou o Maisfutebol, pode chegar aos 30 milhões de euros.

O clube alemão vai pagar 24 milhões de euros fixos, com outros seis milhões de euros variáveis, pelo jovem avançado dinamarquês de 20 anos.

Os leões asseguram ainda 15% de mais-valia numa futura venda do jogador, que, recorde-se, nos últimos dias também negociou com os italianos do Milan e os franceses do Rennes.

Conrad Harder chegou ao Sporting na temporada passada, a troco de 19 milhões de euros, com outros 3 milhões de euros variáveis. Ao todo, fez 52 jogos oficiais e anotou 12 golos e sete assistências.

