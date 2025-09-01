Sporting
Há 11 min
Harder fechado no RB Leipzig: negócio pode atingir 30 milhões de euros
Sporting vai receber 24 milhões de euros fixos, com outros seis milhões de euros variáveis, pelo jovem avançado dinamarquês
Sporting vai receber 24 milhões de euros fixos, com outros seis milhões de euros variáveis, pelo jovem avançado dinamarquês
O Sporting fechou nas últimas horas a transferência em definitivo de Conrad Harder para o RB Leipzig, num negócio que, segundo apurou o Maisfutebol, pode chegar aos 30 milhões de euros.
O clube alemão vai pagar 24 milhões de euros fixos, com outros seis milhões de euros variáveis, pelo jovem avançado dinamarquês de 20 anos.
Os leões asseguram ainda 15% de mais-valia numa futura venda do jogador, que, recorde-se, nos últimos dias também negociou com os italianos do Milan e os franceses do Rennes.
Conrad Harder chegou ao Sporting na temporada passada, a troco de 19 milhões de euros, com outros 3 milhões de euros variáveis. Ao todo, fez 52 jogos oficiais e anotou 12 golos e sete assistências.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS