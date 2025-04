Rui Borges esclareceu a polémica com Conrad Harder, depois das palavras fortes no final do empate com o Sp. Braga.

O técnico leonino ressalva que jamais pretendeu criticar o avançado.

«O Harder, para mim, é um não assunto. Podia ter usado outras palavras. Jamais foi em tom de crítica. Estava a justificar o facto de ele não entrar para extremo, que não é a posição dele. Precisávamos naquele momento de jogadores que ficassem com bola e ele é um jogador mais de jogo partido, explosão, intensidade, velocidade», começou por dizer Rui Borges na conferência de imprensa de antevisão com o Santa Clara, que decorreu ao início da tarde, em Alcochete.

O treinador revelou que falou com o jogador. «A reação foi normal, boa. No treino mostrou-se feliz. Conversámos e ele sabe o que o treinador quer dele e o carinho que tem para com ele. Foi para ele não sentir que fosse em modo de crítica. Ele sabe o que o treinador pensa e o que precisamos dele para o final da temporada», concluiu sobre o assunto.

Recorde-se que após empate com o Sp. Braga Rui Borges revelou-se crítico do avançado dinamarquês, que foi lançado só no final do jogo.

«Se fosse mauzinho e voltasse atrás, nos últimos jogos em que entrou, o Harder deu pouco ou nada à equipa. Não segurou bolas, foi muito trapalhão e quis entrar muitas vezes no um para um. Porque ele não joga naquela posição. Acreditamos muito nele, que a energia dele às vezes é boa, mas naquele momento precisávamos de gente mais para segurar o jogo, para ficar com bola e pausar o jogo», afirmou então.

O Sporting defronta o Santa Clara nos Açores, em jogo da 29.ª jornada da Liga, que tem início marcado para as 18 horas e que poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.