Sporting
Há 30 min
Sporting recusa segunda proposta do Rennes por Harder
Clube frances apresentou nova oferta, ligeiramente superior à anterior
- Bruno Andrade
- Comentador
- @@maisfutebol
- Sérgio Pereira
- Editor-chefe
- @sergiolpereira
O Rennes continua a insistir na contratação de Conrad Harder, mas para já sem capacidade financeira para convencer o Sporting.
Segundo foi possível saber, o clube francês apresentou nas últimas horas uma segunda oferta pelo avançado dinamarquês, ligeiramente superior à primeira, mas que a SAD leonina recusou novamente.
Recorde-se que o Sporting deseja receber uma proposta entre 23 e 25 milhões de euros, mas o Rennes ainda não passou os 20 milhões.
Conrad Harder, como o Maisfutebol já escreveu, deseja mudar de ares. Já o Sporting também não fecha também as portas a uma saída e por isso as negociações podem prosseguir.
Sporting Harder Liga Rennes Transferências
