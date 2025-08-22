O Rennes continua a insistir na contratação de Conrad Harder, mas para já sem capacidade financeira para convencer o Sporting.

Segundo foi possível saber, o clube francês apresentou nas últimas horas uma segunda oferta pelo avançado dinamarquês, ligeiramente superior à primeira, mas que a SAD leonina recusou novamente.

Recorde-se que o Sporting deseja receber uma proposta entre 23 e 25 milhões de euros, mas o Rennes ainda não passou os 20 milhões.

Conrad Harder, como o Maisfutebol já escreveu, deseja mudar de ares. Já o Sporting também não fecha também as portas a uma saída e por isso as negociações podem prosseguir.

