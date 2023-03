O treinador do Sporting, Ruben Amorim, garantiu esta sexta-feira que ainda não há uma decisão tomada sobre a ligação do espanhol Héctor Bellerín aos leões e um eventual acionar da opção pelo atleta cedido pelo Barcelona, na sequência de notícias esta semana na imprensa desportiva nacional, sublinhando que o lateral-direito não tem tido muito tempo de jogo devido a lesão.

«Obviamente que a decisão não está tomada, o Bellerín tem tido pouco jogo porque está lesionado, esta semana ainda não treinou com a equipa. Está a fazer a sua recuperação, passo a passo e é nesse ponto que estamos. Não está decidido. Obviamente, está feito um planeamento para a próxima época, temos de o fazer, mas essas decisões ainda não foram tomadas, porque ainda não acabou a época. O Bellerín está a fazer o seu percurso, ainda temos muitos jogos, estamos à espera dele para ser mais um a ajudar a equipa nestes dois meses», afirmou Amorim, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Santa Clara, da 26.ª jornada da I Liga.

Amorim voltou a falar também de Luís Neto, que recupera depois de uma cirurgia a um pneumotórax espontâneo. O técnico diz que o central «tem o seu aval para renovar, por tudo o que já deu e por aquilo que dá» ao clube.

«Está a fazer o seu trabalho e o grande problema é, também, a qualidade dos jogadores na posição em que ele joga. Não quero estar a fazer grandes decisões, porque ainda falta tempo e, portanto, estaria aqui a dizer que estão coisas decididas, quando ainda falta tanto para jogar. E já provámos esta época: numa semana está tudo mal, lenços brancos. Noutra semana, já vou embora para outro clube. O planeamento está feito, até com os miúdos, mas não posso dizer o que vai acontecer ou deixar de acontecer e depois há a parte do mercado e o que acontecer vai ter peso no planeamento. Tenho um esboço do que vamos fazer, depois passo ao Hugo Viana e ele trata com a direção e é esse o planeamento normal. Todos os jogadores que foram à seleção, uns vieram melhor, outros pior. Um ou outro poderá descansar, outros não», completou o técnico.

O Sporting-Santa Clara joga-se a partir das 20h30 de sábado, em Alvalade. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.