O treinador do Sporting, Ruben Amorim, confirmou esta sexta-feira que o espanhol Héctor Bellerín vai ser novamente titular pelos leões, no jogo ante o Marítimo, depois de ter alinhado de início frente ao Paços de Ferreira.

«Em relação ao Héctor, ele tem tido pouco jogo e nós queremos ver o Héctor em jogo. Será titular novamente e eu gostei muito do jogo dele em Paços de Ferreira. Tudo o que vamos fazer aqui é para melhorar a equipa e não para avaliar os jogadores», disse Amorim, na conferência de imprensa, ao final desta manhã, já depois de elogiar Franco Israel e de garantir que, nesta fase final da época, a «rotação» que possa existir na equipa não está relacionada com a «incerteza» sobre o futuro de determinados atletas.

«O Franco Israel está mais que tomado [ndr: decisão]. Acho que foi um jogador, dos jogadores que evoluiu mais do plantel e não há qualquer dúvida em relação a isso, fazendo a ligação com o João Virgínia no ano passado, o João Virgínia escolheu também sair. Nesse aspeto é muito claro. Onde poderá haver uma ou outra rotação, não tem a ver com a incerteza do que é que vai ser, se eles ficam ou não para o próximo ano. Tem a ver com, sabendo que vamos ter talvez dois jogadores por posição e há jogadores que fazem mais do que uma posição, utilizar consoante as características deles. Há uma ideia, que é vencer este jogo, o adversário tem umas características e, de acordo com as características dos nossos jogadores, pode haver uma rotação aí, não mais do que estratégica», explicou.

O Sporting-Marítimo joga-se a partir das 20h30 de sábado. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.