Hidemasa Morita foi o eleito para projetar o jogo do Sporting diante da Juventus, na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa. Depois da derrota por 1-0 em Turim, o internacional nipónico garantiu que a equipa vai estar «no máximo».

«Temos confiança para ganhar, desta vez o jogo vai ser na nossa casa e, com a ajuda dos nossos adeptos, vamos fazer o máximo para vencer», vincou o futebolista dos leões em conferência de imprensa.

«É uma honra poder estar agora na Liga Europa, era algo que já tinha em mente e um sonho meu desde que jogava no Santa Clara. É uma concretização pessoal», disse ainda.

Morita abordou também a adaptação ao Sporting, clube ao qual chegou no verão passado, depois de uma experiência nos Açores.

«Desde que vim para o Sporting, tenho tido a oportunidade de jogar mais à frente, numa boa posição. O treinador dá-me muito apoio e suporte. Penso que o meu desempenho tem desenvolvido ao longo do tempo», assumiu.

O médio, que falou em japonês e teve a ajuda de uma tradutora, confessou ainda que tem de enfrentar algumas dificuldades devido à barreira linguística.

«Desde que vim para Portugal, já se passaram dois anos, tenho alguma dificuldade em comunicar, mas já aprendi algumas palavras, sobretudo as mais básicas usadas no futebol. Também tenho aprendido mais inglês, mas existem partes da minha capacidade linguística que tenho de melhorar», notou.

No meio-campo, Morita tem jogado com Ugarte ou Pedro Gonçalves, mas não quis eleger um favorito. «São os dois ótimos jogadores, não tenho preferência, os dois ajudam-me muito, o meu papel vai mudando se jogo com um ou outro.»

O Sporting recebe esta quinta-feira a Juventus, em jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, para acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.