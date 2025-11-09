Na ressaca da vitória suada do Sporting frente ao Santa Clara (2-1), Hidemasa Morita publicou uma mensagem nas redes sociais e assumiu que atravessa uma «fase pessoalmente difícil».

O internacional nipónico agradeceu o apoio dos adeptos e partilhou palavras enigmáticas, após o reencontro com os açorianos, onde jogou duas épocas, antes de rumar a Alvalade.

«Neste momento, estou a lutar comigo mesmo. Todos os dias me questiono e trabalho arduamente. Regressar aos Açores, onde começou o meu caminho na Europa, e poder jogar contra o meu antigo clube, o Santa Clara, foi uma oportunidade muito especial para mim nesta fase pessoalmente difícil. Ontem senti o vosso carinho e apoio em todos os momentos. Muito obrigado. Vou continuar a dar o meu máximo e a esforçar-me para vos fazer felizes», escreveu o jogador de 30 anos.

Morita foi suplente utilizado nos Açores, tendo sido lançado por Rui Borges aos 57 minutos. No total, o médio japonês, que termina contrato em junho, participou em 14 jogos esta época, oito deles a titular.