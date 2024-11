Entre os muitos festejos do Sporting pela vitória em Braga e a despedida de Ruben Amorim, o médio do Sporting, Hidemasa Morita, recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de agradecimento ao próximo treinador do Manchester United.

«Estás feliz agora? Se estás feliz, eu também estou feliz», começou por escrever Morita, através do Instagram, dizendo não esquecer palavras de Amorim no passado.

«Eu nunca vou esquecer aquelas palavras que me disseste em campo naquele dia. Desta vez é a minha vez de dizer-te. Desejo-te sucesso no teu novo capítulo», referiu Morita, acabando em português com um «muito obrigado».

Em Braga, na vitória do Sporting por 4-2 – os leões perdiam por 2-0 ao intervalo – Morita entrou aos 56 minutos e fez o primeiro dos quatro golos do Sporting, ao minuto 58.