O médio Hidemasa Morita está recuperado de problemas físicos e integrou o treino do Sporting na manhã desta quarta-feira, nos 15 minutos abertos à comunicação social, nos quais foi notada a ausência de Pedro Gonçalves, que ficou a realizar trabalho no ginásio.

O treino, inicialmente previsto para as 10 horas, começou apenas por volta das 10h30, depois de a equipa ter estado em trabalho de análise ao adversário.

Além de Pedro Gonçalves, que esteve à margem do grupo, o treinador Rui Borges não pôde contar nesta sessão de trabalho com Rui Silva, Ousmane Diomande e Geny Catamo, nomes mais recentes no boletim clínico, além dos lesionados de longa duração Daniel Bragança (recupera da rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Nuno Santos (em recuperação da rotura do tendão rotuliano do joelho direito).

De recordar que Rui Silva e Geny Catamo falharam o jogo em Famalicão. O guarda-redes sofreu um toque num treino da última semana que provocou um traumatismo na mão esquerda e Geny voltou da seleção de Moçambique com queixas musculares. Já Diomande falhou os jogos com Arouca, Nacional, FC Porto e Famalicão, devido a lesão muscular na coxa direita.

Nos 15 minutos de treino aberto foi ainda possível ver o jovem avançado Lucas Anjos, da equipa B.

Da parte da tarde, a partir das 18h30, o treinador Rui Borges e o jogador Zeno Debast antecipam o Sporting-Kairat, em conferência de imprensa.

O jogo da primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões está marcado para as 20 horas de quinta-feira e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.