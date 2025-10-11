O Sporting venceu o Oriental por 5-1, na manhã deste sábado, em jogo de preparação realizado na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.

Os golos da vitória da equipa treinada por Rui Borges foram apontados por Hidemasa Morita, que bisou na partida, além de Alisson Santos e Samuel Justo (um golo cada) e um autogolo. Ao intervalo, o Sporting vencia por 2-0 frente à equipa que disputa o Campeonato de Portugal.

Destaque para a utilização do defesa Ousmane Diomande, que não joga oficialmente desde 8 de agosto e tinha sido suplente não utilizado nos jogos ante Nápoles e Sp. Braga.

João Virgínia, Eduardo Quaresma, Ousmane Diomande, Matheus Reis, Ricardo Mangas, Rayan Lucas, Hidemasa Morita, Alisson Santos, Samuel Justo, Maxi Araújo e Rafael Nel formaram o onze inicial do Sporting, com Rui Borges a lançar ainda vários jovens da formação no decorrer do jogo.

O Sporting, que visita Paços de Ferreira para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, no próximo sábado, volta aos treinos na quarta-feira, tendo agora três dias de folga.