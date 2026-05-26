O fim de ciclo do médio japonês Hidemasa Morita no Sporting já era uma certeza e o clube verde e branco oficializou, na tarde desta terça-feira, o adeus ao nipónico, com um vídeo de alguns dos momentos do atleta no clube e algumas das últimas palavras dadas no balneário nos últimos dias.

«Quatro temporadas e 166 partidas que enriquecem a nossa história. Obrigado por tudo, Hidemasa Morita», pode ler-se, na mensagem textual deixada pelo Sporting, através dos seus canais oficiais.

A 15 de maio, na véspera do jogo da última jornada da Liga, que o Sporting venceu ante o Gil Vicente por 3-0, Hidemasa Morita tinha confirmado publicamente o adeus aos leões.

Já nesse jogo com os barcelenses, em que fez uma assistência primorosa para o golo de Luis Suárez, Morita foi substituído e não escondeu a emoção, dando um prolongado abraço ao treinador Rui Borges.

«Não digo adeus, apenas até já. Este estádio tem uma atmosfera única. Ajudaram-nos a seguir em frente em todos os momentos. Estou muito feliz por jogar perante estes adeptos», referiu Morita, após o último jogo em Alvalade.