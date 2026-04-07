Com a derrota frente ao Arsenal – a contar para a primeira mão dos «quartos» da Liga dos Campeões – o Sporting quebrou uma sequência história do clube. Há 17 jogos consecutivos que os leões venciam em casa.

A última vez que houve um resultado diferente em Alvalade foi no dia 5 de outubro. Na altura, a turma de Rui Borges empatou (1-1) com o Sp. Braga para a Liga. As vitórias em casa regressaram no fim do mesmo mês – a 22 de outubro – frente ao Alverca para a Taça da Liga.

Foram, portanto, 17 jogos seguidos a vencer em casa em todas as competições: Liga, Champions, Taca de Portugal e Taça da Liga. A última vitória foi precisamente há quatro dias frente ao Santa Clara.

Confira os 17 jogos seguidos do Sporting a vencer em casa:

3 de abril: Santa Clara, 4-2 (Liga)

17 de março: Bodo/Glimt, 5-0 (Champions)

3 de março: FC Porto, 1-0 (Taça de Portugal)

27 de fevereiro: Estoril, 3-0 (Liga)

15 de fevereiro: Famalicão, 1-0 (Liga)

5 de fevereiro: AVS, 3-2 (Taça de Portugal)

1 de fevereiro: Nacional, 2-1 (Liga)

20 de janeiro: PSG, 2-1 (Champions)

16 de janeiro, Casa Pia, 3-0 (Liga)

28 de dezembro: Rio Ave, 4-0 (Liga)

13 de dezembro: AVS, 6-0 (Liga)

30 de novembro: Estrela da Amadora, 4-0 (Liga)

26 de novembro: Club Brugge, 3-0 (Champions)

22 de novembro: Marinhense, 3-0 (Taça de Portugal)

31 e outubro: Alverca, 2-0 (Liga)

28 de outubro: Alverca, 5-1 (Taça da Liga)

22 de outubro: Marselha, 2-1 (Champions).