Os empresários de Morten Hjulmand estão em Madrid para desbloquearem o mais rapidamente possível a negociação entre Atlético de Madrid e Sporting, segundo apurou o Maisfutebol.

Os colchoneros têm pressa para fecharem a contratação do médio dinamarquês, mas sabem que, para isso, precisam de atingir a exigência leonina: 40 milhões de euros fixos, mais cinco milhões de euros variáveis.

A última investida oficial do Atlético de Madrid, recorde-se, nem sequer bateu o valor fixo definido pela SAD leonina.

O emblema espanhol, por sua vez, tem desde a semana passada um principio de acordo verbal com Hjulmand, num contrato válido por cinco épocas, segundo revelou em primeira-mão o nosso jornal na última terça-feira.

Morten Hjulmand, de 27 anos, tem contrato válido com o Sporting até junho de 2028. Está protegido por uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.