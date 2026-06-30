O Atlético de Madrid jé tem um principio de acordo verbal com Morten Hjulmand para uma transferência agora no arranque de julho, segundo apurou o Maisfutebol.

O Sporting sabe do avanço das conversações entre os colchoneros e o médio dinamarquês, mas ainda aguarda a chegada da oferta oficial para abrir concretamente as negociações.

Os leões trabalham com uma venda de pelo menos 40 milhões de euros, uma vez que já fez um investimento de aproximadamente 70 milhões de euros apenas com reforços para o meio-campo.

Hjulmand, de 27 anos, tem contrato válido com o Sporting até junho de 2028. Está protegido por uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.