Morten Hjulmand teve mais do que um motivo para sorrir, no dérbi desta quinta-feira, depois da vitória do Sporting por 2-1 diante do Benfica, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Ao lado de Morita realizou uma das melhores exibições da época, mas não só...

O encontro foi histórico na carreira do internacional dinamarquês, que atingiu os melhores números da carreira, como nos mostra o gráfico do SofaScore, parceiro do Maisfutebol. Nos 33 jogos que realizou pelos leões até ao momento, Hjulmand tem seis participações em golo, com dois remates certeiros e quatro assistências, mais do que em qualquer outra temporada.

Hjulmand tem sido peça-chave no onze de Ruben Amorim e foi precisamente o bom momento de forma que o levou pela primeira vez à seleção da Dinamarca.

Contratado ao Lecce por 18 milhões de euros, no último mercado de verão, Hjulmand chegou a Alvalade com a difícil tarefa de fazer esquecer Manuel Ugarte, que se mudou para o PSG no mesmo defeso. A verdade é que o jogador de 24 anos pegou de estaca e tirá-lo do onze não vai ser tarefa fácil… E os números comprovam-no.

Até ao momento, dos 33 jogos que Hjulmand soma pela equipa principal do Sporting, apenas por quatro ocasiões veio do banco de suplentes. No primeiro jogo da época frente ao Casa Pia, para o campeonato, para a Taça de Portugal frente a Tondela e Olivais e Moscavide, assim como no jogo com o Raków, a contar para a Liga Europa.