O Sporting venceu, no passado sábado, o Santa Clara (2-1). O golo da vitória, apontado por Morten Hjulmand, envolveu alguma polémica. Uma situação que continua a ser tema de conversa ainda nesta quarta-feira.

O capitão leonino, em serviço da seleção da Dinamarca, prestou declarações à imprensa dinamarquesa, tendo abordado o golo que foi «muito importante». O médio de 26 anos voltou a ser decisivo na carreira, pelo menos no que toca a golos da vitória. A última vez tinha acontecido em 2016 pelo Copenhaga na UEFA Youth League.

Hjulmand enalteceu o golo marcado, essencialmente no que toca à confiança que ganha para encarar mais um estágio de seleção, que poderá garantir uma qualificação direta para o Mundial de 2026 para a Dinamarca.

«Foi um golo muito importante. Claro que ganhas confiança quando marcas, mesmo que esse não seja o meu principal trabalho no campo. Marcar um golo é um sentimento muito especial e é raro eu tentar marcar golos que ganhem jogos, então, foi uma experiência muito fixe. Foi por isso que cheguei ao estágio da seleção nacional com um sorriso, depois de um golo e de uma vitória», referiu.

No que toca à polémica, sobre se era ou não canto, o jogador leonino confessou que no momento nem se apareceu bem da situação. Apenas verificou que teria sido assinalado canto.

«Durante o jogo não notei se [o golo] foi corretamente avaliado. Só pude ver que foi assinalado um canto para nós e acabámos por marcar a partir disso», concluiu.

Esse golo, anotado já em tempo de compensação (90+4m), deu o triunfo ao Sporting, que pôde continuar a pressionar o FC Porto na luta pela liderança da Liga.

A Dinamarca, que conta também com Froholdt (FC Porto), é líder do grupo com dez pontos. Enfrenta a Bielorússia ( 15 de novembro) e a Escócia (18 de novembro), procurando carimbar a passagem direta ao Mundial de 2026.



