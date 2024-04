Na primeira época em Portugal, Morten Hjulmand admitiu estar muito feliz no Sporting, que é um clube «maior do que pensava».

«Estava preparado para dar o próximo passo para um clube grande, com ambições diferentes daquelas que tinha o Lecce. Achei que o Sporting era o passo certo para mim. Gosto de vir para aqui (Academia Cristiano Ronaldo) todos os dias. Gosto de fazer parte deste grupo», começou por dizer, em entrevista ao blog da Betano.

Questionado sobre o plantel dos leões, o médio dinamarquês confessou que, durante o primeiro treino no Sporting, ficou surpreendido com a qualidade de um jogador em específico (e não, não foi Gyökeres).

«O meu primeiro treino foi depois de um jogo, portanto nem todos treinaram, mas fiquei surpreendido com a técnica do Luís Neto», referiu.

Sobre o principal parceiro no meio campo, Hjulmand elogiou o japonês Morita, mas não esqueceu os outros jogadores com quem partilha relvado, especialmente Koba Koindredi, que chegou aos leões no mercado de inverno.

«O Morita fala muito bem em inglês e é fácil jogar com ele. É um excelente jogador, tal como o Bragança, o Koba e o Essugo, que antes estava aqui. O Bragança e o Pote (que também costuma jogar no meio-campo) são mais ofensivos, muito criativos, podem criar oportunidades, golos e assistências. Por outro lado, o Koba é mais físico, muito forte com a bola e no um para um. Precisa de mais tempo, acabou de chegar aqui. Estamos a tentar ensinar-lhe como queremos jogar», destacou o médio.

Por fim, e em véspera de dérbi frente ao Benfica, no próximo sábado, em Alvalade, referente à 29. jornada da liga portuguesa, o dinamarquês afirmou que há sempre uma grande atmosfera antes dos jogos, mas garante que o jogo não é decisivo.

«Conseguimos sentir a emoção nos dias que antecedem o jogo. Para os adeptos presentes no estádio é sempre especial, mas também para os jogadores. É um jogo especial. Não acho que seja decisivo. É um campeonato muito longo e só jogamos contra o Benfica duas vezes. Todos os jogos são importantes, tal como o do Benfica», concluiu.

Esta época, Hjulmand já leva 42 jogos com a camisola do Sporting, com um total de quatro golos e quatro assistências.