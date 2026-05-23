Morten Hjulmand, jogador do Sporting, em declarações aos jornalistas antes da final da Taça de Portugal:

Último jogo pelo Sporting?

«Não é a altura certa para falar sobre o meu futuro. O foco principal deve estar no Sporting e em ganhar o jogo de amanhã porque ainda não ganhámos nenhum troféu este ano. Terei uma conversa sobre o meu futuro depois de a época terminar.»

O que sente quando é associado ao Real Madrid?

«Ser associado a um clube tão grande como o Real Madrid é uma grande honra para mim. Mas tenho contrato com o Sporting, que me merece todo o respeito e amor. Com todo o respeito, estou concentrado no jogo de amanhã. Prometo que no fim do jogo e no fim da época falarei sobre o meu futuro.»