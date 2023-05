Eduardo Quaresma vai regressar ao Sporting no final da época, anunciou esta terça-feira o Hoffenheim, clube que recebeu o jovem, por empréstimo, no início da temporada.

O emblema alemão tem uma opção de compra pelo defesa-central formado nos leões, a qual não será exercida. A garantia foi dada pelo diretor-desportivo do 14.º classificado da Bundesliga, Alexandre Rosen.

«O Justin [Che] e o Eduardo Quaresma são jovens talentosos com uma grande personalidade, que mostraram várias vezes pormenores promissores. No entanto, entendemos que eles precisam de tempo de jogo regular e não podemos garantir isso aqui», disse, ao site do Hoffenheim, citando também a situação de Justin Che, cedido pelo FC Dallas, da MLS.

Eduardo Quaresma, diga-se, soma apenas quatro jogos esta época pelo Hoffenheim. Na temporada passada, esteve cedido pelo Sporting ao Tondela.