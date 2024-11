Rasmus Hojlund, avançado do Manchester United, parece entusiasmado com a chegada de Ruben Amorim a Old Trafford. Após a saída de Erik ten Hag do clube, o Manchester United está prestes a contar com o treinador português, a partir de 11 de novembro.

Hojlund falou ao meio de comunicação dinamarquês Viaplay sobre a vinda do treinador português. «Estou ansioso, ele tem boas ideias. Já vi como é que eles jogam. Falei com o Morten [Hjulmand] sobre o assunto e ele também está muito satisfeito com o treinador, por isso estou ansioso por que ele ponha os pés aqui», começou por dizer, citado pelo jornal Tipsbladet.

Questionado sobre a primeira vez que teve conhecimento de Amorim, o jogador do Manchester United explicou: «Não sei bem. Afinal de contas, geralmente falamos no clube, ou quando estamos com a seleção nacional, sobre como as coisas estão a correr. Lá, ele [Morten Hjulmand] só falou de boas ideias e de uma abordagem um pouco diferente daquela a que ele estava habituado», disse.

Aos 39 anos, Amorim será um dos treinadores mais jovens da história da Premier League, e Hojlund considera que isso só pode ser positivo. Hojlund também abordou as questões relacionadas com a formação tática.

«Pelo que vi até agora, é uma formação com três defesas e pode ser um pouco diferente daquilo a que estou habituado no passado. Por isso, vai ser emocionante ver como ele vai implementar as suas ideias, e estou muito ansioso por trabalhar com um treinador jovem e ambicioso. Acho que isso é bom. Ele tem noção do que é o novo futebol moderno. Não vejo necessariamente como um aspeto negativo o facto de ele ser jovem. Pelo contrário, pode até dar algo a mais», completou o avançado.

Rasmus Hojlund está no Manchester United desde 2022, tendo sido contratado à Atalanta por 73 milhões de euros. Nesta época leva dois golos em dez jogos.